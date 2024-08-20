Председатель Китая Си Цзиньпин встретился с президентом Вьетнама То Ламом

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) и Председатель Китая Си Цзиньпин встретился в понедельник в Пекине с Генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПК) и президентом Вьетнама То Лам, находящимся с государственным визитом в Китае.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии