Участники вторжения

Алексей Зотьев 20 августа 2024 г., 21:04 Американские военные замечены в Курской области Еще каких-то две недели назад американские политики в недоумении разводили руками и активно размышляли о том, как официальный Киев мог напасть на территорию Курской области, не уведомив о своих планах союзников.