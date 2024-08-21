Участники вторжения

Алексей Зотьев 20 августа 2024 г., 21:04 Американские военные замечены в Курской области Еще каких-то две недели назад американские политики в недоумении разводили руками и активно размышляли о том, как официальный Киев мог напасть на территорию Курской области, не уведомив о своих планах союзников.
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