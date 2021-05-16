Астрологи предупредили о последствиях коридора затмений

Период между солнечным и лунным затмением определяют как таинственный коридор затмений. Некоторые эксперты утверждают, что астрономическая ситуация начинает влиять на человека еще за неделю до ее появления и после воздействует порядка семи дней.
Период между солнечным и лунным затмением определяют как таинственный коридор затмений. Некоторые эксперты утверждают, что астрономическая ситуация начинает влиять на человека еще за неделю до ее появления и после воздействует порядка семи дней.
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