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Астрологи предупредили о последствиях коридора затмений

Астрологи предупредили о последствиях коридора затмений

Период между солнечным и лунным затмением определяют как таинственный коридор затмений. Некоторые эксперты утверждают, что астрономическая ситуация начинает влиять на человека еще за неделю до ее появления и после воздействует порядка семи дней.

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