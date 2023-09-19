Закон, порядок, государство

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В Кузбассе полицейские рассказали студентам о интернет-безопасности и профилактике экстремизма

Сотрудник Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу составил профилактическую беседу со студентами-первокурсниками Кузбасского государственного технического университета.

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