Женщина сделала тест ДНК и узнала, что она не мать своим детям

Эта история началась в 2002 году, когда Лидия Фэйрчайлд готовилась к родам третьего ребёнка. Отношения с гражданским супругом Джейми Таунсендом к этому моменту окончательно разладились, и мужчина заявил, что не верит в своё отцовство.
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