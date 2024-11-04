ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Женщина сделала тест ДНК и узнала, что она не мать своим детям

Женщина сделала тест ДНК и узнала, что она не мать своим детям

Эта история началась в 2002 году, когда Лидия Фэйрчайлд готовилась к родам третьего ребёнка. Отношения с гражданским супругом Джейми Таунсендом к этому моменту окончательно разладились, и мужчина заявил, что не верит в своё отцовство.

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Комментарии
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Майя Majesty
Генетики давно утверждают, что человечество сильно обольщается на свой счет будто бы знает все про геном человека. И нас ждут большие и неприятные сюрпризы в дальнейшем, если мы не перестанем лезть дальше своим длинным носом))
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