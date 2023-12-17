В легендарной комедии «Операция Ы» вновь найден киноляп с участием Шурика

Ошибку обнаружили в третьей части фильма, где главный герой встречается с ворами на складе.В легендарной комедии Леонида Гайдая «"Операция Ы" и другие приключения Шурика» внимательные зрители нашли киноляп.
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