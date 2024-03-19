«Ползучая исламизация» продолжается: почему никабы, хиджабы, ваххабитские бороды и прочая атрибутика радикального ислама стали нормой в России Женщины в хиджабах и никабах в крупных городах России в последнее время уже стали обыденностью, ибо история, как известно, никого не учит.
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