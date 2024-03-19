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«Ползучая исламизация» продолжается: почему никабы, хиджабы, ваххабитские бороды и прочая атрибутика радикального ислама стали нормой в России

«Ползучая исламизация» продолжается: почему никабы, хиджабы, ваххабитские бороды и прочая атрибутика радикального ислама стали нормой в России

«Ползучая исламизация» продолжается: почему никабы, хиджабы, ваххабитские бороды и прочая атрибутика радикального ислама стали нормой в России Женщины в хиджабах и никабах в крупных городах России в последнее время уже стали обыденностью, ибо история, как известно, никого не учит.

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Комментарии
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Александр Ткаченко
Надо сначала навести порядок в гос органах которые без пинка с выше ни чего не делают. А уж потом братся чурок.
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21 час.
Сергей Лобачев
Примерно в 2005 разговаривал с жителем Ташкента, русским, с бородой. Там при наличии бороды у коренных граждан запросто закрывали в каталажку. Было такое. Так он рассказывал как к нему с радостью и усердием подходил наряд милиции, но при обнаружении под бородой русской рожи с разочарованием отваливали.
Ответить
21 час.

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