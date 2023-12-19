Финальная стадия: участь Украины в конфликте с РФ предрешена, но худшее для нее начнется после

Украину, вероятно, ждет участь, которую она и ее западные покровители так упорно пытались избежать. С наступлением зимы и неспособностью ВСУ достичь ожидаемых от «контрнаступления» результатов картина начала проясняться.
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