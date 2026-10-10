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Клуб КХЛ готов отвалить большие деньги тренеру-иностранцу! Что это за команда и кого из специалистов ждать в России

Клуб КХЛ готов отвалить большие деньги тренеру-иностранцу! Что это за команда и кого из специалистов ждать в России

В лигу вернется тренер, сбежавший в прошлом сезоне?В КХЛ может появиться громкое назначение. Хоккейный агент Дэррил Вольски сообщил об открытой вакансии главного тренера в одном из клубов лиги.

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