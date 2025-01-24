МИД Украины подтвердил переговоры о размещении иностранных военных

Украина обсуждает со своими союзниками потенциальное размещение в стране иностранного военного контингента в качестве гарантии безопасности, сообщил официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий.
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