Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива анонсировал зимний уход Зеленского с постав президента Украины в связи с "голодом и холодом", которые неизбежно вызовут недовольство среди украинской общественности, сообщает информационный портал Ura.
Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива анонсировал зимний уход Зеленского с постав президента Украины в связи с "голодом и холодом", которые неизбежно вызовут недовольство среди украинской общественности, сообщает информационный портал Ura.
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