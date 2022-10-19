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Экс-депутат Рады Кива анонсировал зимний уход Зеленского с поста президента Украины

Экс-депутат Рады Кива анонсировал зимний уход Зеленского с поста президента Украины

Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива анонсировал зимний уход Зеленского с постав президента Украины в связи с "голодом и холодом", которые неизбежно вызовут недовольство среди украинской общественности, сообщает информационный портал Ura.

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