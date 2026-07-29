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Аргументы и Факты

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Поставят крест: как может пройти церемония прощания с семьей Усольцевых

Поставят крест: как может пройти церемония прощания с семьей Усольцевых

В случае официального признания пропавших без вести Усольцевых погибшими, родственники, при желании, смогут установить памятник для них на могиле близких, однако провести полноценную церемонию захоронения или кремации без останков практически невозможно.

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