Поставят крест: как может пройти церемония прощания с семьей Усольцевых

В случае официального признания пропавших без вести Усольцевых погибшими, родственники, при желании, смогут установить памятник для них на могиле близких, однако провести полноценную церемонию захоронения или кремации без останков практически невозможно.
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