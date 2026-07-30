Жуть! Три подростка готовили теракт на ж/д: вербовщики обещали $4 тысячи в криптовалюте:

В Смоленской области троих подростков арестовали по делу о подготовке теракта на железной дороге Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении трех несовершеннолетних жителей Смоленской области, которых подозревают в подготовке теракта на объекте железнодорожной инфраструктуры.