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Ивановские новости

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Названы имена 64 ответчиков по ивановскому «транспортному делу» на 6 млрд

Названы имена 64 ответчиков по ивановскому «транспортному делу» на 6 млрд

Имущество на сумму более 6 млрд рублей, включая земельные участки, недвижимость и активы коммерческих организаций, арестовано в рамках дела о признании экстремистским объединения лиц, контролировавших пассажирские перевозки в Ивановской области.

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