Даже недорогие пельмени из магазина стали хитом: хитрость в том, что варить их не нужно

Магазинные пельмени среднего цехового сегмента очень редко получаются вкусными после варки. Но стоит подойти к приготовлению чуть иначе, и те же пельмени становятся настоящим хитом на самом богатом столе.
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