Steak Lovers
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Steak Lovers

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Даже недорогие пельмени из магазина стали хитом: хитрость в том, что варить их не нужно

Даже недорогие пельмени из магазина стали хитом: хитрость в том, что варить их не нужно

Магазинные пельмени среднего цехового сегмента очень редко получаются вкусными после варки. Но стоит подойти к приготовлению чуть иначе, и те же пельмени становятся настоящим хитом на самом богатом столе.

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Комментарии
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А
Алексей
Недорогие пельмени ,как ни готовь,все равно будут дерьмовыми пельменями.Сами кушайте дерьмо в горшочках.
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17 час.
Виктор Белогорцев
магазинные не могут быть вкусными, я их даже нюхать не стану
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12 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Согласна! 😂😂😂Разве можно сравнить с домашними!
Ответить
10 час.

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