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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Снукер. Shanghai Masters. Уилсон сыграет с Трампом в финале

2 августа Кайрен Уилсон и Джадд Трамп сыграют в финале турнира Shanghai Masters. Снукер Shanghai Masters Шанхай, Китай Финал Кайрен Уилсон (Англия) – Джадд Трамп (Англия) – 9.

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