❗️🔊Массированные и групповые удары по ВПК Украины должны быть продолжены ,— Путин Путин посетил вспомогательный пункт управления объединенной группировки войск Главное: — Под контролем киевского режима остается чуть больше 10% территории ДНР и около 16% Запорожской области.