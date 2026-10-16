❗️🔊Массированные и групповые удары по ВПК Украины должны быть продолжены ,— Путин Путин посетил вспомогательный пункт управления объединенной группировки войск Главное: — Под контролем киевского режима остается чуть больше 10% территории ДНР и около 16% Запорожской области.
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