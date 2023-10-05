Астрономы предрекли человечеству катастрофу из-за космических взрывов

По мнению астрофизиков, взрывы сверхновых могут напрямую оказывать губительное влияние на жизнь на Земле – близкая к нашей планете вспышка умирающей звезды может стать концом не только цивилизации, но и всего живого.
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