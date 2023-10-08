Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Владимир Елкин
    Пора бить по местам принятия решений и расположениям заводов, производящих оружие для хохлоармии!Солдаты ВСУ сдают...
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    За что его жалеть...он сам выбрал свой путь. А вот пугачиха оказалась дура дурой ,вроде всю жизнь была совсем даже не...Ну что, Макс, а а...

Охранник Саня, он же "полковник Лобас" от "весеу", приплыл в Крым, чтобы поставить двухцветный флаг

Охранник Саня, он же "полковник Лобас" от "весеу", приплыл в Крым, чтобы поставить двухцветный флаг

Вид на просторы морские с берега.  Мыс Тарханкут на полуострове Крым продолжает привлекать к себе внимание представителей "хуторского" ГУР.

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