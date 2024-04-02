В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.
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