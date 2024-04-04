Тот самый полковник Захарченко просится на фронт. Почему его не берут?

Алексей Тан

Захарченко... из той же СТАИ что и "Пригожины" евреи-хасиды... и он точно так же .. как евреи в 1940-ом и как евреи сейчас, ждали нападения на Россию из вне!... не дождался... и не только он один... Я думаю, более подробно, о этом... может рассказать Лука!... "глава" Белярюси Лукашенко.... и Эти СПЯЩИЕ "Захарченко-Прилепины"... должны были ударить Россию изнутри!!!... не получилось!... потому и вояж Пригожина... оказался ПШИКОМ!... о этом даже сам Лука, Прилепину звонил... -" Да они тебя в раз задавят"... по телефону.. говорил Лука ...Пригожину.