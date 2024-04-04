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Тот самый полковник Захарченко просится на фронт. Почему его не берут?

Тот самый полковник Захарченко просится на фронт. Почему его не берут?

Помните такого? Человек, призванный искоренить коррупцию, стал её олицетворением.

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Комментарии
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Эдуард Александров
Не, чего бы там не было, такую птицу никуда отпускать нельзя. Слишком крупные делишки за ним стоят.
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21 час.
Алексей Тан
Захарченко... из той же СТАИ что и &quot;Пригожины&quot; евреи-хасиды... и он точно так же .. как евреи в 1940-ом и как евреи сейчас, ждали нападения на Россию из вне!... не дождался... и не только он один... Я думаю, более подробно, о этом... может рассказать Лука!... &quot;глава&quot; Белярюси Лукашенко.... и Эти СПЯЩИЕ &quot;Захарченко-Прилепины&quot;... должны были ударить Россию изнутри!!!... не получилось!... потому и вояж Пригожина... оказался ПШИКОМ!... о этом даже сам Лука, Прилепину звонил... -&quot; Да они тебя в раз задавят&quot;... по телефону.. говорил Лука ...Пригожину.
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20 час.

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