Помните такого? Человек, призванный искоренить коррупцию, стал её олицетворением.
Тот самый полковник Захарченко просится на фронт. Почему его не берут?
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Эдуард Александров
Не, чего бы там не было, такую птицу никуда отпускать нельзя. Слишком крупные делишки за ним стоят.
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21 час.
Алексей Тан
Захарченко... из той же СТАИ что и "Пригожины" евреи-хасиды... и он точно так же .. как евреи в 1940-ом и как евреи сейчас, ждали нападения на Россию из вне!... не дождался... и не только он один... Я думаю, более подробно, о этом... может рассказать Лука!... "глава" Белярюси Лукашенко.... и Эти СПЯЩИЕ "Захарченко-Прилепины"... должны были ударить Россию изнутри!!!... не получилось!... потому и вояж Пригожина... оказался ПШИКОМ!... о этом даже сам Лука, Прилепину звонил... -" Да они тебя в раз задавят"... по телефону.. говорил Лука ...Пригожину.
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20 час.
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