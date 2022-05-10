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Холанд переходит в «Ман Сити», спортсмены на Параде Победы, безумное поражение «Вашингтона», рекорд Малкина, Йокич снова MVP сезона в НБА и другие новости утра

Холанд переходит в «Ман Сити», спортсмены на Параде Победы, безумное поражение «Вашингтона», рекорд Малкина, Йокич снова MVP сезона в НБА и другие новости утра

Привет! Заканчиваются выходные – но начинаются жаркие кубковые деньки! Скучно точно не будет, а пока – главные новости прошедших суток ✨ 1.

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