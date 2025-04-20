На Пасху метеопатам можно расслабиться: магнитные бури 20 апреля 2025 года решили дать отдых Ольга Безродняя20 апреля 2025 года — важная дата не только для христианства, когда отмечается Великая Пасха, но и для метеозависимых людей, поскольку прогнозируется спокойная магнитная активность.