«Киеву нужно поумерить свои хотелки». США выступили за размещение миротворцев на Украине не под управлением НАТО

Министр обороны США Пит Хегсет в Брюсселе на заседании контактной группы Запада, координирующей поставки оружия Украине, заявил, что международные миротворческие силы на Украине должны размещаться не под эгидой НАТО и по этой причине не будут подпадать под действие пятой статьи договора о коллективной обороне альянса.