Мировое обозрение
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

163 подписчика

Свежие комментарии

  • Любовь Ткаченко
    Так они же не знают, что такое ценности и демократия. Как можно продвигать то, к чему даже не прикасались.Демократы выберут...
  • Любовь Ткаченко
    Волчанск, это Харьковская область, а не Сумская.Харьков на грани:...
  • Геннадий Свешников
    Он, завоевал это звание,с микрофоном в руках на поле боя👁️✍️🦻Военкор Поддубный...

«Киеву нужно поумерить свои хотелки». США выступили за размещение миротворцев на Украине не под управлением НАТО

«Киеву нужно поумерить свои хотелки». США выступили за размещение миротворцев на Украине не под управлением НАТО

Министр обороны США Пит Хегсет в Брюсселе на заседании контактной группы Запада, координирующей поставки оружия Украине, заявил, что международные миротворческие силы на Украине должны размещаться не под эгидой НАТО и по этой причине не будут подпадать под действие пятой статьи договора о коллективной обороне альянса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх