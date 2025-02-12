«Киеву нужно поумерить свои хотелки». США выступили за размещение миротворцев на Украине не под управлением НАТО

Министр обороны США Пит Хегсет в Брюсселе на заседании контактной группы Запада, координирующей поставки оружия Украине, заявил, что международные миротворческие силы на Украине должны размещаться не под эгидой НАТО и по этой причине не будут подпадать под действие пятой статьи договора о коллективной обороне альянса.
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