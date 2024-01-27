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Госсекретарь США предложил Греции в обмен на финансовый транш передать свои вооружения Украине

Госсекретарь США предложил Греции в обмен на финансовый транш передать свои вооружения Украине

Греция может получить от США дополнительную финансовую помощь в размере до 200 миллионов долларов, если согласится передать или хотя бы продать Украине некоторые свои вооружения.

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