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«Дикие гуси» Украины

«Дикие гуси» Украины Наверное, название материала вызвало некоторые вопросы у молодых читателей. При чём тут гуси из детской песенки, которые хотят есть? Поясню.

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