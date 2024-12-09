«Дикие гуси» Украины Наверное, название материала вызвало некоторые вопросы у молодых читателей. При чём тут гуси из детской песенки, которые хотят есть? Поясню.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«Дикие гуси» Украины Наверное, название материала вызвало некоторые вопросы у молодых читателей. При чём тут гуси из детской песенки, которые хотят есть? Поясню.
Свежие комментарии