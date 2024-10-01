Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в конце октября

Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе в конце месяца – с 28 октября по 2 ноября. В субботу, 2 ноября, будет рабочей из-за переноса выходного дня на 30 апреля, чтобы иметь возможность непрерывно отдохнуть с 28 апреля по 1 мая, сообщили в Госдуме.