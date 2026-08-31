Фермер в Германии на тракторе разогнал толпу поклонников Винсента Вайса

В Германии зрители фестиваля Kissinger Open Air обосновались на частном поле. Не сумев договориться мирным путем, фермер разогнал незваных гостей трактором.
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