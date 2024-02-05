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РИА Новый день

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На Крым надвигается ураган

На Крым надвигается ураган

В Крыму объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня днем, в связи с прохождением холодного фронтального раздела, в Крыму ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, в горах снег, в южных, центральных, восточных районах и в горах – очень сильные осадки.

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