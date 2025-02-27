На зависть Меган: Кейт Миддлтон показала свои кулинарные навыки

Принцесса посоревновалась с принцем Уильямом в приготовлении пирогов для ярмарки. Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Уэльс LEGION-MEDIAКейт Миддлтон прибыла на днях вместе с супругом Уильямом с объявленным заранее визитом в город Понтиприт, расположенный в Уэльсе.