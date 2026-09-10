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Финал близок: котел с группировкой ВСУ начали сжимать с двух сторон
Войска группировки «Север» добились оперативного успеха, окружив несколько соединений ВСУ в Харьковской области. По разным оценкам, в так называемом Резниковском котле может находиться от 1700 до 2200 тысяч украинских военных, у которых, по оценке экспертов, нет никаких шансов вырваться.
Все началось неделю назад, когда наступающие с севера и юга части «северян» замкнули кольцо окружения вокруг крупного укрепрайона ВСУ в Харьковской области. С тех пор, как сообщает в сводках Минобороны РФ, ситуация для окруженных украинских формирований ухудшается с каждым днем.
Так, 8 сентября было объявлено о взятии под контроль нашими войсками населенных пунктов Долгенькое и Березники. А 9 сентября военное ведомство сообщило о том, что под контроль российских войск перешел населенный пункт Озерное Харьковской области. Бойцы приступили к поэтапной зачистке зданий, подвальных помещений и прилегающей территории.
Это означает, что подразделения группировки войск «Север» сжимают внутреннее кольцо окружения. Внутри «котла» российские дроны и артиллерия добивают остатки украинских подразделений в районе населенных пунктов Малая Волчья, Комиссарово и Бузово.
На внешнем кольце окружения задача наших войск — не допустить, чтобы на помощь к окруженным пришли живая сила и техника противника. Удары по позициям ВСУ нанесены в районе населенных пунктов Новоалександровка, Приколотное и Ольховатка.
За минувшие сутки, доложило Минобороны РФ в среду, потери ВСУ составили до 35 военнослужащих. Уничтожены боевая бронированная машина, два квадроцикла и четыре наземных роботизированных комплекса. Главное — пресечены две попытки прорыва кольца окружения штурмовыми группами противника в районе населенных пунктов Слизнево и Должанка.
Наши штурмовые подразделения активно используют ударные беспилотники. Ударами с воздуха поражены блиндаж, вражеский пункт управления дронами и военная техника противника.
А что же противник? По данным радиоперехватов, у окруженных солдат ВСУ кончаются боеприпасы, дроны, провизия и вода.
Как сообщил военкор, Герой России Евгений Поддубный, подразделения группировки «Север» наращивают давление на северо-востоке Харьковской области, кольцо окружения противника продолжает сжиматься. «Боевики оставляют позиции и отходят к центру сформировавшегося «котла». Отдельные попытки прорыва линии окружения не приносят им результата», — отметил он в своем канале.
Ресурс «Северный Ветер» сообщает с передовой, что «остатки сил противника спешно бросают позиции и отступают. …Некоторые из них пытаются прорваться через кольцо окружения, но безуспешно».
Аналитики «Военной хроники» дают такую оценку дальнейшего развития событий: окружение в Харьковской области начало схлопываться, группировка «Север» взялась за Резниковский котёл сразу с двух сторон: с севера — вдоль цепочки сёл восточнее Волчанска (Бударки), и с юга — у Приколотного.
«После Березняков сообщается о взятии Озёрного, однако велика вероятность, что скоро пойдут и дальше», — заключает эксперт.
По данным военного эксперта Вадима Мингалева, в котле находятся остатки двух украинских бригад, у которых нет возможности к отступлению.
С ним согласен политолог капитан 1-го ранга Константин Сивков. «У окруженных нет возможности для эвакуации и снабжения по земле», — отметил он. Его прогноз — Украина потеряет более 2 тыс. боевиков, и у них осталось два варианта: сложить оружие или погибнуть.
После окончательного схлопывания котла буферная зона безопасности отодвинется еще на 20 км от границ России.