ВТБ понизил прогнозы по кредитованию на 2024 год почти по всем сегментам

Розничное кредитование замедляется, хотя и медленными темпами. ВТБ понизил прогноз по выдаче розничных кредитов на 2024 год на 16% с 14,5 трлн рублей до 13,7 трлн рублей, следует из материалов банка, которые раскрыл его зампред правления Георгий Горшков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии