ВТБ понизил прогнозы по кредитованию на 2024 год почти по всем сегментам

Розничное кредитование замедляется, хотя и медленными темпами. ВТБ понизил прогноз по выдаче розничных кредитов на 2024 год на 16% с 14,5 трлн рублей до 13,7 трлн рублей, следует из материалов банка, которые раскрыл его зампред правления Георгий Горшков.