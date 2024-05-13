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Царьград

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В Белгороде завершили поисково-спасательные работы после обрушения девятиэтажки: спасли 17 человек

В Белгороде завершили поисково-спасательные работы после обрушения девятиэтажки: спасли 17 человек

Спасатели работали в Белгороде всю ночь с 12 на 13 мая. Из-под завалов достали тела 15 погибших людей.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Вот вам и виновник и дичь ,на которую надо открыть охоту!
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15 час.

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