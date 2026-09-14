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Средние недельные выплаты водителям такси в России выросли на 24% в 2026 году

В 2026 году средние недельные выплаты водителям такси в России выросли до 18 тысяч рублей, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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