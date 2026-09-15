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Царьград

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Крым не занял место сбежавшего генпрокурора Украины

Крым не занял место сбежавшего генпрокурора Украины

Гайовская опровергла информацию о том, что исполнять обязанности генпрокурора Украины стал Крым.Офис генпрокурора Украины опроверг информацию о том, что после отставки и последующего бегства за границу главы ведомства Руслана Кравченко временно исполнять обязанности генерального прокурора стал его заместитель — Максим Крым.

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