Крым не занял место сбежавшего генпрокурора Украины

Гайовская опровергла информацию о том, что исполнять обязанности генпрокурора Украины стал Крым.Офис генпрокурора Украины опроверг информацию о том, что после отставки и последующего бегства за границу главы ведомства Руслана Кравченко временно исполнять обязанности генерального прокурора стал его заместитель — Максим Крым.