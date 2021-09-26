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Немецкий политик Хрупалла предупредил о возможной остановке «Северного потока - 2» из-за ящериц

Немецкий политик Хрупалла предупредил о возможной остановке «Северного потока - 2» из-за ящериц

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что запуск российского трубопровода «Северный поток-2» может сорваться из-за обнаружения «редких ящериц».

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lakmus
Да уж, "зелёные" - это те ещё "редкие ящерицы". Теперь, немцам главное, не позволить "семейству зелёных редких ящериц" угнездиться рядом с трубопроводом, а то, мало ли, прогрызут его ещё.

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