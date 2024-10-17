Откуда Instagram* в "Чёрном дельфине", где сидит Арашуков? Подполковник ФСБ рассказал о запрещённой связи

Александр Т

Чему удивляться вы на рожу его поглядите у него от дагестанца одна фамилия а кровь и облик жидовские. Ну а большая часть упырей во власти у нас кто жиды вот вам и ответ на вопрос. Эти ради денежки и мать родную продадут.