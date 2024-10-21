Невролог назвал причину, по которой не рекомендуется переставлять будильник по утрам

Специалист посоветовал вставать сразу после первого звонка Переставлять будильник по утрам несколько раз вредно, из-за этого пробуждение становится еще более тяжелым, сообщил РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии