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Петербургский дневник

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Невролог назвал причину, по которой не рекомендуется переставлять будильник по утрам

Специалист посоветовал вставать сразу после первого звонка Переставлять будильник по утрам несколько раз вредно, из-за этого пробуждение становится еще более тяжелым, сообщил РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.

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