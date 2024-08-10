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Собакам, собачья смерть — «Элитная» бригада ВСУ бежала от «Аида»: Карта специальной военной операции на Украине на 10 августа 2024 года

Собакам, собачья смерть — «Элитная» бригада ВСУ бежала от «Аида»: Карта специальной военной операции на Украине на 10 августа 2024 года

Собакам, собачья смерть — «Элитная» бригада ВСУ бежала от «Аида»: Карта специальной военной операции на Украине на 10 августа 2024 года Юлия СоколоваНа подступах к Судже, расположенному в Курской области, отряд «Аида» из спецназа «Ахмат» стал тем, кто на днях подлил масла в огонь боевых действий.

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