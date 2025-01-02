В Питере защитница гастарбайтера чуть не откусила русской девушке нос из-за шутки над приезжим

Avia.pro - СМИ Что ни день, то новый сценарий для триллера из жизни петербургских улиц. На этот раз сюжет захватил всех: в лифте, на фоне звуков службы доставки, разгорелась настоящая драма с укусами, воплями и ошарашенными взглядами.