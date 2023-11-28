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Чиновник признался в соцсетях, что совершил ДТП в пьяном виде: "Вдвойне виноват"

Чиновник признался в соцсетях, что совершил ДТП в пьяном виде: "Вдвойне виноват"

Глава Берёзовского района Югры признался в соцсетях, что совершил ДТП в пьяном виде.Глава Берёзовского района Югры Павел Артеев не справился с управлением и вылетел на машине в кювет - это случилось ещё в ночь с 24 на 25 ноября, передаёт Baza.

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