Чиновник признался в соцсетях, что совершил ДТП в пьяном виде: "Вдвойне виноват"

Глава Берёзовского района Югры признался в соцсетях, что совершил ДТП в пьяном виде.Глава Берёзовского района Югры Павел Артеев не справился с управлением и вылетел на машине в кювет - это случилось ещё в ночь с 24 на 25 ноября, передаёт Baza.