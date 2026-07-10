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Мастиев о финансировании двоеборья в России: «С каждым годом все сложнее и сложнее. Не те зарплаты, на которые хотелось бы жить»

Российский двоеборец Самир Мастиев рассказал о доходах в своем виде спорта. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) исключил двоеборье из программы Игр-2030.

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