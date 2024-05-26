Депутат Дмитрий Панов поддержал забег «Бегом с Дневником»

Депутат Законодательного собрания Петербурга Дмитрий Панов принимает участие в третьем городском благотворительном забеге «Бегом с Дневником» «Это самый добрый забег из тех, что проводятся в нашем городе.
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