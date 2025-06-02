Вагнеровец рассказал, как Пригожин набирал "боевых бомжей". Брал только опасных зэков

ВН

Валерий Николаевич

Верно. Только, по-моему, его марш на Москву был не ошибкой, а попыткой заставить Кремль расшевелить МО, но марш приняли за попытку переворота и очень были напуганы. Этот испуг очень хорошо был виден на большом ТВ экране. В итоге Е. Пригожин был...лишился жизни, а часть верхушки МО была снята, но через несколько месяцев, чтобы этот, как его...народ забыл про детали