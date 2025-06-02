Царьград Karbinov Anatoly/Globallookpress Бывший боец "Вагнера" рассказал о методах Пригожина по набору в ЧВК.
Вагнеровец рассказал, как Пригожин набирал "боевых бомжей". Брал только опасных зэков
Комментарии
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Анна Зареченская
Как вас нехватает вагнеровцы, как не хватает среди нас Пригожина. Зря не дошел до Москвы. Шелупень задрожала в страхе, разогнали вагнеровцев.
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6 час.
Владимир Швецов
Что за ошибка у Пригожина? То что пошел против воров в МО?
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4 час.
ВН
Валерий Николаевич
Верно. Только, по-моему, его марш на Москву был не ошибкой, а попыткой заставить Кремль расшевелить МО, но марш приняли за попытку переворота и очень были напуганы. Этот испуг очень хорошо был виден на большом ТВ экране. В итоге Е. Пригожин был...лишился жизни, а часть верхушки МО была снята, но через несколько месяцев, чтобы этот, как его...народ забыл про детали
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2 час.
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