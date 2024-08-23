ВС РФ выбили ВСУ с позиций в высотках Торецка, идет зачистка

ВСУ выбиты с позиций в многоэтажных высотных домах на востоке Дзержинска (Торецк), в настоящий момент проводится зачистка бывших украинских позиций, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии