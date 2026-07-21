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В Соцфонде рассказали о новом правиле при назначении единого пособия

В Соцфонде рассказали о новом правиле при назначении единого пособия

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Правила назначения единого пособия с 21 июля изменились: теперь уход за инвалидом I группы, человеком старше 80 лет или престарелым гражданином признается уважительной причиной отсутствия официального дохода только в том случае, если подопечным занимается близкий родственник.

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