Форвард "Автомобилиста" Спронг не исключил, что Овечкин забросит 71 шайбу в НХЛ

Форвард екатеринбургского «Автомобилиста» Даниэль Спронг рассказал, что ждет отличного сезона от форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, передает «Матч ТВ».
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