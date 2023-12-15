В южноуральском минстрое назначили нового замминистра

Замминистра строительства Челябинской области стал чиновник, покинувший ведомство четыре года назад. Как передает корреспондент РИА «Новый День», заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области назначен Василий Беспалов.
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