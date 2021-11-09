Новый мотоцикл Yamaha оставался «запечатанным» в коробке 40 лет и теперь отправляется на аукцион

У участников аукциона, организованного известным американским домом Mecum, будет возможность приобрести новенький мотоцикл Yamaha SR 500H, которому уже исполнилось 40 лет! Источник: --> Мотоцикл блестит идеально сохранившимися хромом и краской.
У участников аукциона, организованного известным американским домом Mecum, будет возможность приобрести новенький мотоцикл Yamaha SR 500H, которому уже исполнилось 40 лет! Источник: --> Мотоцикл блестит идеально сохранившимися хромом и краской.
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