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NYT: безопасность для Киева стала приоритетнее вопроса о территориях

NYT: безопасность для Киева стала приоритетнее вопроса о территориях

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США приоритеты Украины сместились с территориального вопроса на гарантии безопасности для Киева.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Правительство США и &quot;гарантии&quot;...... это по моему совместить невозможно. Как у них написано на банкнотах: &quot;В Бога верю&quot;.... ну да, а все остальное наличными. Будет им выгодно &quot;слить&quot; Украину-сольют не задумываясь.
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